Ligue 1 : le PSG s'en sort très bien face à Nice

C'était la dernière répétition générale avant le grand rendez-vous face au Barça. Sans Neymar et Di Maria, qui seront absents au Nou Camp, ni Verratti, dont la présence reste incertaine mardi soir, le PSG recevait l'OGC Nice dans cette 25e journée de Ligue 1. En quête de confiance à trois jours de ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le club de la capitale a échoué dans cette mission, tellement il a été bougé par un Gym séduisant mais a fini par l'emporter 2-1. À défaut d'avoir été bons, les Parisiens réalisent une belle opération au classement puisqu'ils prennent provisoirement la tête du championnat, en attendant les matches de l'OL et du LOSC.

Ce fut dur au Parc des Princes car après une entame de match plutôt correct, illustré par la très belle performance de Paredes, et une ouverture du score signée Draxler (22e), à l'affût après une reprise d'Icardi sur le poteau, le PSG a sombré en seconde période. Profitant d'un dégagement complètement raté de Marquinhos, Rony Lopes a égalisé d'une lourde frappe du droit sous la barre (50e). Gouiri aurait même pu donner l'avantage à son équipe mais son tir a fracassé la barre transversale (61e). Et alors que tout allait mal avec une équipe parisienne coupée en deux, Mbappé trouvait Icardi dont la remise en extension était parfaite pour le but de la victoire de Kean (76e). Paris s'en sort bien.

