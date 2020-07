Deux autres pistes en défense centrale pour le Stade Rennais

Le Stade Rennais l'a déjà répété, il cherche un défenseur central, plutôt jeune, pour la saison à venir. Ce ne sont pas les profils qui manquent puisque les noms de Mohammed Salisu (21 ans), Benoît Badiashile (19 ans) ou encore Axel Disasi (22 ans) ont tous été à un moment donné liés à l'écurie bretonne.

Ils ne sont plus les seuls puisque d'après L'Equipe, Florian Maurice suit deux autres pistes, à savoir l'Argentin de Feyenoord Marcos Senesi (23 ans) et l'international sénégalais Pape Abou Cissé (24 ans). L'actuel joueur de l'Olympiakos et ancien de l'AC Ajaccio a même été supervisé en 16e de finale aller de la Ligue Europa face à Arsenal.