Amical : l'OL corrigé par Anderlecht

La préparation continue pour les hommes de Peter Bosz. Après avoir triomphé contre Bourg-en-Bresse, face au Dynamo Kiev et lors du premier match face à Anderlecht, l'Olympique Lyonnais retrouvait de nouveau l'équipe belge dans son antre du Lotto Park.

Comme cela avait déjà été le cas sur les dernières sorties des Rhodaniens, l'entraîneur batave de l'OL décidait d'organiser son équipe en 4-3-3. Dernier rempart des Rouge et Bleu, Anthony Lopes assurait les arrières d'une défense composée de Malo Gusto, Thiago Mendes, Castello Lukeba et Henrique. Au milieu, la recrue Johann Lepenant accompagnait Lucas Paquetá et Jeff-Reine Adélaïde. Sur le front de l'attaque, Alexandre Lacazette était pour sa part titularisé aux côtés de Romain Faivre et Karl Toko Ekambi, positionnés sur les ailes.

Défendre sur coups de pied arrêtés, axe prioritaire

Immédiatement mis en difficulté après une faute technique de Thiago Mendes (1e), l'Olympique Lyonnais n'a pas tardé à prendre un premier coup sur la tête. Esseulé suite à un corner venu de la droite, Lior Refaelov ouvrait le score au milieu d'une défense lyonnaise apathique (1-0, 2e). Quelques minutes plus tard, Amuzu ne parvenait pas à doubler la mise, mis en échec par un Thiago Mendes vigilant (9e). Suite à cette nouvelle alerte, l'OL parvenait à prendre le jeu à son compte, sans pour autant parvenir à se montrer dangereux sur les cages de Van Crombrugge. À la pause, les Lyonnais, auteurs d'une possession stérile, rentraient au vestiaire logiquement menés.

La seconde mi-temps aurait même pu rapidement tourner au cauchemar pour les Gones. Auteur d'une faute aux 35 mètres, Thiago Mendes offrait une nouvelle cartouche aux Belges sur coup-franc. Tiré par Refaelov, le ballon venait trouver la tête de Lacroix, qui s'écrasait sur la transversale d'Anthony Lopes. À l'heure de jeu, une nouvelle occasion d'Anderlecht était suivie du break d'Esposito, une nouvelle fois sur corner (2-0, 61e). Après une vaine tentative de réduire l'écart par Lacazette (67e), Anderlecht venait alourdir la marque par l'intermédiaire d'Amuzu (3-0, 80e). À trois semaines du coup d'envoi du championnat de Ligue 1 contre l'AC Ajaccio le 5 août prochain, beaucoup de travail reste donc à effectuer par Peter Bosz et ses hommes.