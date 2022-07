L'OL mené par le Dynamo Kiev

Deux minutes de temps additionnel

45e : Belle intervention de Lomani dans sa surface devant Vanat

La suite après cette publicité

43e : Moment de panique dans la défense de l'OL et notamment chez Dubois qui est perturbé par le soleil sur un ballon aérien. Cela profite à un Ukrainien qui tente sa chance et met en difficulté Rémy Riou qui réalise l'arrêt. Coup de chaud sur les Gones.

40e : On approche de la mi-temps et la fatigue commence à se faire ressentir. Paqueta hérite enfin d'un ballon dans le camp adverse. Il tente de lancer Barcola dans la surface mais Burda veille et intervient.

37e : Léo Dubois monte sur le côté gauche. Il repique sur son pied droit et centre sans regarder si un partenaire est dans la surface... son centre est de toute façon trop long et termine en sortie de but.

34e : Les Lyonnais n'arrivent plus à attaquer. Ils ne font plus la différence dans le camp adverse avec de nombreuses imprécisions techniques comme lors de cette passe d'El Arouch pour Kadewere, trop longue, qui termine dans les bras de Boyko.

31e : L'OL souffre. Le Dynamo passe tout proche de doubler la mise. Vanat est lancé en profondeur. Il évite la sortie de Riou et marque dans le but vide mais l'arbitre-assistant lève son drapeau et signale un hors-jeu.

28e | Le Dynamo Kiev ouvre le score !

Ozkacar est surpris par Garmash. Le capitaine du Dynamo subtilise le cuir dans les pieds du défenseur et file au but. Il fixe Riou et décale Antiukh qui marque dans le but vide. 1-0 pour Kiev.

27e : Le jeu reprend au stade Pierre Rajon avec le ballon dans les pieds des Lyonnais.

24e : L'arbitre interrompt la rencontre pour la pause fraîcheur. Il fait plus de trente degrés à Bourgoin.

23e : Les Ukrainiens vont beaucoup mieux une dizaine de minutes. Les Lyonnais sont plus bas et délaisse la possession aux joueurs du Dynamo. A noter que Lucescu donne beaucoup de consignes sur son banc.

20e | Le poteau de Vanat sur penalty !

L'OL s'en sort bien dans cette histoire. Vanat se charge du penalty. Le gaucher croise sa frappe mais le poteau gauche de Rémy Riou repousse la tentative de l'attaquant du Dynamo et les Lyonnais se renvoient.

19e | Penalty pour le Dynamo Kiev !

Erreur de Rémy Riou. Supryaha est lancé dans la profondeur. Il entre dans la surface et est fauché par Rémy Riou. Penalty logique.

17e | Paqueta encore proche de l'ouverture du score

Comme quelques minutes auparavant, Paqueta hérite d'un ballon aux vingt mètres. Il prend sa chance du gauche. Sa frappe enroulée vient une nouvelle fois tutoyer le poteau de Boyko, qui semblait complètement battu sur le coup.

13e : Alors que Paqueta reste au sol dans le camp ukrainien, les joueurs du Dynamo partent en contre et lancent leur première offensive dans ce match. Shepelev tente de trouver un partenaire dans la surface mais Diomandé intervient.

12e : Les Lyonnais sont très disciplinés dans ce début de rencontre et dominent complètement les débats pour le moment avec plusieurs belles combinaisons.

9e | La frappe de Paqueta !

Le Brésilien hérite d'un ballon, à l'entrée de la surface, mal renvoyé par la défense ukrainien. Le numéro 10 lyonnais enchaîne par une frappe sèche du gauche qui vient flirter avec le poteau droit de Boyko.

8e : Boyko, le gardien du Dynamo, reste au sol après un duel aérien avec Barcola. Le jeu est arrêté un court instant et reprend très rapidement.

7e : Première colère de Lucescu sur son banc qui s'en prend à ses joueurs, peu concernés dans ce début de rencontre.

4e : Dans la foulée, le corner tiré par El Arouch depuis la gauche sème la panique dans la défense ukrainienne mais aucun lyonnais ne parvient à reprendre le cuir. Boyko peut dégager les siens.

3e | Première occasion pour Barcola !

Belle action menée sur la gauche qui se termine par un centre fort de Kadewere devant le but. Barcola se jette au premier poteau et réalise une belle déviation mais Boyko, le gardien de Kiev, est vigilant et détourne en corner.

3e : Première intervention de Diomandé dans sa surface. A noter que le défenseur de l'OL fait son retour après une blessure.

1re: Les Lyonnais se lancent immédiatement à l'attaque avec un ballon de Paqueta pour Kadewere dans la surface. L'attaquant de l'OL est repris par la défense ukrainienne.

C'est parti à Bourgoin !

Les Lyonnais donnent le coup d'envoi de ce premier acte face aux Ukrainiens du Dynamo Kiev.

C'est parti pour le 1er match #OLDYN de la soirée !



📺💻📱 Match à suivre en direct sur #OLPLAY 👉 https://t.co/ZkaxHWqy6N pic.twitter.com/7sxfxXoC1O — Olympique Lyonnais (@OL) July 12, 2022

18h01 | L'hymne ukrainien retentit à Bourgoin

17h59 | Les joueurs entrent sur la pelouse de Pierre Rajon

Les Lyonnais vont évoluer en rouge dans cette rencontre alors que les joueurs ukrainiens rentrent chacun sur le pelouse avec leur drapeau national.

17h52 | Le onze du Dynamo Kiev

Mircea Lucescu, l'entraîneur roumain du Dynamo, fait tourner également son onze dans ce premier match. Quelques titulaires habituels sont présents au coup d'envoi comme le gardien Boyko, les milieux Shepelev et Garmash. Le club ukrainien prépare ici les tours préliminaires pour la prochaine Ligue des champions avec un affrontement à venir contre le club turc de Fenerbahce.

The starting line-up of Dynamo for the first match against @OL_English 🙌 pic.twitter.com/UzRI9DjQrO — FC Dynamo English (@dynamokyiven) July 12, 2022

17h44 | Le onze de l'OL

Peter Bosz aligne une équipe mixte avec des jeunes et des anciens pour ce premier match. On retrouve Lucas Paqueta au milieu avec Tino Kadewere devant ou encore Léo Dubois à gauche de la défense mais aussi Rémy Riou dans le but. Ces joueurs encadreront les nombreux jeunes titulaires comme Lomani, Ozkacar, Barcola mais aussi Bounaas.

Voici le XI lyonnais qui va débuter le 1er match #OLDYN à 18h00. 🔴🔵



📺💻📱 Match en direct sur #OLPLAY 👉 https://t.co/ZkaxHW8WId pic.twitter.com/aNAl9DmTJb — Olympique Lyonnais (@OL) July 12, 2022

17h40 | 33 joueurs convoqués par Peter Bosz

Pour cette double confrontation, Peter Bosz a convoqué un groupe très large avec de nombreux jeunes du club. Cependant, plusieurs joueurs ont été laissés au repos comme Maxence Caqueret, Houssem Aouar, Jerôme Boateng ou encore Rayan Cherki.

Un groupe de 3⃣3⃣ Lyonnais pour la double confrontation face au @DynamoKyiv, ce mardi ! 🦁🔴🔵#OLDYN pic.twitter.com/bVWEdS4oiQ — Olympique Lyonnais (@OL) July 11, 2022

17h30 | Bonjour à tous !

Bienvenue sur notre site pour suivre les deux rencontres amicales entre l'Olympique Lyonnais et le Dynamo Kiev. Le stade Pierre Rajon de Bourgoin accueille cette double confrontation.