Amical : l'OL s'impose face à Bourg-en-Bresse, Lacazette buteur pour son retour

Après un exercice 2021-2022 terminé à la 8e place en Ligue 1 (à 5 points de l'Europe), l'Olympique Lyonnais retrouvait le chemin des terrains à l'occasion de sa préparation pour la prochaine saison, débutant le 5 août prochain face à l'AC Ajaccio. Sur la pelouse du stade Marcel Verchère, les Rhodaniens affrontaient Bourg-en-Bresse Péronnas, son club partenaire évoluant en National. Une affiche devenue traditionnelle pour les deux équipes liées par le biais du Réseau Sport Excellence depuis 2015.

Pour la première de la saison, Peter Bosz décidait d'aligner son équipe en 4-2-3-1, offrant leur première titularisation à ses recrues, Johann Lepenant et Alexandre Lacazette. Dans les buts, Anthony Lopes suppléait une défense déjà vue la saison passée avec notamment une charnière Mendes-Lukeba. Dans un double pivot, Maxence Caqueret accompagnait son nouveau partenaire et ancien du SM Caen, tandis que Romain Faivre occupait le rôle de meneur de jeu. Karl Toko Ekambi et Tête étaient pour leur part chargés de dynamiter les ailes lyonnaises.

Lacazette soigne son retour

Capitaine au coup d'envoi, Alexandre Lacazette ne mettait pas longtemps à se démarquer. Buteur dès la 7e minute (0-1), l'attaquant a permis à l'OL de rapidement prendre l'avantage face à un adversaire qui se montrait dangereux au cours de la première période. Ilyès Najim (14e, 17e), Jonathan Rivas (18e) ou encore Sidney Obissa (28e) faisaient passer quelques frissons à l'arrière garde lyonnaise. De son côté, Karl Toko Ekambi, revenu à l'entraînement il y a deux jours, était trop imprécis sur ses passes, ratant également une occasion majeure (37e), avant de trouver la barre transversale juste avant le retour aux vestiaires (45e). Johann Lepenant se montrait à son avantage au cours du premier acte, actif et constamment tourné vers l'avant.

Malgré un onze intégralement remanié, l'Olympique Lyonnais débutait le second acte comme il l'avait fait en première période. Ainsi, Houssem Aouar s'offrait le but du break sur une erreur de relance de la défense adverse (0-2, 49e). Sept minutes plus tard, Moussa Dembélé, esseulé sur un corner venu de la gauche, creusait l'écart (0-3, 56e). Pour ses premières minutes professionnelles, Irvyn Lomami (18 ans) profitait de cette opportunité pour débloquer son compteur but (0-4) à la 69e minute, comme un symbole. Victime d'une glissade, le jeune latéral droit rhodanien perdait un ballon bien exploité par les Bressans, qui ne se privèrent pas de réduire le score par El Ouazzani (1-4, 80e). Le numéro 9 de Bourg-en-Bresse inscrivait d'ailleurs un doublé d'une frappe puissante sous la barre de Rémy Riou (2-4, 88e). Une première victoire convaincante pour l'OL, qui affrontera le Dynamo Kiev dans une double confrontation mardi prochain.