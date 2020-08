Zinédine Zidane ne ferme pas la porte à l'Équipe de France

En tant qu'entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane a tout connu : trois succès en Ligue des Champions et des titres nationaux comme la dernière Liga. Désormais reconnu et respecté, il s'impose petit à petit comme l'un des touts meilleurs coachs actuels. Avec ce statut, il semble depuis déjà plusieurs mois être le successeur idéal à Didier Deschamps à la tête de l'Équipe de France. Le champion du monde 1998 a évoqué cette possibilité dans une interview à La Provence.

Et il n'a pas fermé la porte menant au banc des Bleus : « On verra tout ça. Je l'avais dit, ici, il y a une douzaine d'années: si je suis entraîneur, pourquoi pas un jour entraîner l'équipe de France ? Ce n'est pas nouveau. Même Didier Deschamps le sait parce que c'est lui qui l'a annoncé. On a tous une histoire et moi, l'histoire avec l'équipe de France, elle a été belle jusqu'à mon dernier match. Avec des hauts, des bas, mais mon histoire a été belle. Si un jour elle doit continuer, cela se fera naturellement. Mais ce n'est pas l'actualité. Il se passera ce qui se passera ».