Le Borussia Dortmund présente son nouveau maillot extérieur 2022-2023

Le Borussia Dortmund et PUMA ont présenté le nouveau maillot extérieur que porteront les Marsupiaux loin de leurs bases pour la saison 2022-2023.

Fidèle au noir. Quelques semaines après avoir présenté le nouveau maillot domicile du Borussia Dortmund pour la saison 2022-2023, PUMA a dévoilé au grand jour la tunique extérieure du club de la Ruhr. La marque allemande ne déroge pas à la règle puisque c'est encore le noir qui domine ce nouveau kit du BvB, comme lors des années précédentes.

Un motif spécial

En revanche, la grande nouveauté demeure l'apparition, sur la moitié gauche du devant de ce maillot, d'un motif "dazzle checker" aux airs de damier, qui prend la couleur de gris foncé asphalte. Autrement, ce away kit est ainsi composé de noir et de jaune, les couleurs traditionnelles du Borussia Dortmund donc.

On retrouve la couleur jaune en liserés au niveau des manchettes et du col, mais aussi sur le logo de PUMA et de l'écusson de l'écurie allemande. Pour rappel, les deux entités sont liées depuis 2012 (et actionnaire à hauteur de 5% depuis 2014) et ce jusqu'en 2028, moyennant une indemnité de 30 M€ versée par PUMA au BvB.

Les couleurs classiques du BvB

Le sponsor maillot principal des Marsupiaux, 1&1, est inversé au niveau des couleurs et, contrairement à ce qu'on aperçoit sur la tenue domicile, il est désormais représenté en noir sur blanc. La société allemande d'hébergement web, qui collabore avec Dortmund depuis 2020-2021, lui rapporte environ 40 M€ par saison, et est engagée jusqu'en 2025.

Pour ce qui est de la technologie de ce nouveau maillot, qui sera porté par Sébastien Haller, Marco Reus et leurs partenaires tout au long de l'exercice 2022-2023 loin du Signal Iduna Park, PUMA a utilisé son modèle ULTRAWEAVE, également présent sur toutes les autres tuniques conçues par l'entreprise allemande cette année.

