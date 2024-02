Real Madrid - Séville : les compositions sont là

La 26e journée de Liga nous offre un joli duel entre le Real Madrid et le Séville FC ce dimanche. Les Merengues s’organisent dans un 4-4-2 losange avec Andriy Lunin qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Lucas Vazquez, Antonio Rüdiger, Nacho Fernandez et Ferland Mendy en défense. Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Toni Kroos et Brahim Diaz se retrouvent dans l’entrejeu. Rodygo Goes est associé à Vinicius Junior en attaque.

De leur côté, les Andalous optent pour un 3-5-2 avec Ørjan Nyland dans les cages derrière Loïc Badé, Sergio Ramos et Kike Salas. Djibril Sow, Boubakary Soumaré et Oliver Torres composent le milieu de terrain tandis que Lucas Ocampos et Jesus Navas prennent place sur les ailes. Devant, Youssef En-Nesyri et Isaac Romero sont associés en attaque.

Les compositions

Real Madrid : Lunin - Vazquez, Rüdiger, Nacho, Mendy - Valverde , Tchouaméni, Kroos - Brahim - Rodrygo, Vinicius

Séville FC : Nyland - Badé, Ramos, Salas - Navas, Sow, Soumaré, Torres, Ocampos - En-Nesyri, Romero