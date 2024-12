PL : Nottingham Forest domine Everton et grimpe à la 2e place, Tottenham accroché

Alors que Manchester City s’est offert Leicester (2-0) pour lancer cette 19e journée de Premier League, d’autres rencontres avaient lieu cet après-midi. Surprise du début de saison, Nottingham Forest a encore brillé sur la pelouse d’Everton. Guidés par Chris Wood (15e) et Morgan Gibbs-White (61e), les joueurs de Nuno Espirito Santo se sont imposés 2-0 et grimpent provisoirement à la deuxième place. Dans le même temps, le duel entre deux équipes en forme, Fulham et Bournemouth, s’est achevé sur un 2-2 prolifique.

Les Cottagers sont huitièmes alors que les Cherries grimpent à la sixième place. Crystal Palace a renversé Southampton qui avait vite marqué via Tyler Dibling (14e). Trevoh Chalobah (31e) et Eberechi Eze (52e) ont permis aux Eagles de s’imposer 2-1 et de compter désormais six points d’avance sur la zone rouge. Enfin, le dernier match opposait Tottenham et Wolverhampton. Vite menés par un but de Hwang Hee-Chan (7e), les Spurs ont renversé la vapeur avec des buts de Rodrigo Bentancur (12e) et Brennan Johnson (45e +3). Néanmoins, le Norvégien Jorgen Strand Larsen (87e) a su égaliser pour les Wolves (2-2). Mauvaise opération pour Tottenham qui est onzième à six points de l’Europe.

