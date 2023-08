PSG : le clan Mbappé souffre en silence

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé (24 ans) est encore un joueur du PSG. Mais pour encore combien de temps ? Si on se fie à son contrat et à son plan, ce sera le cas jusqu’au 30 juin 2024. Mais Paris ne l’entend pas de cette oreille et veut qu’il s’en aille dans les plus brefs délais. Dans la capitale, on imagine qu’il voudra bien rejoindre Madrid. Mais pour le moment, l’idée du joueur est bien de rester cette saison.

Relevo explique que malgré toutes les pressions et les manigances du PSG, le clan Mbappé a décidé d’encaisser les coups (bas) en silence. Ensuite, viendra le temps où il faudra régler cette histoire devant la justice si le joueur est toujours là en septembre et qu’il n’est pas réintégré. Relevo ajoute que l’entourage du joueur rappelle qu’il perdra une énorme somme d’argent si jamais il venait à quitter Paris cet été (la moitié de sa prime de fidélité, soit 40 millions d’euros, et son salaire de 72 millions d’euros bruts par an). Mais vivre son rêve de jouer à Madrid a un prix…