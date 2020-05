Pau : Bruno Irles annonce son départ

Leader de National alors que le championnat est officiellement terminé en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit dans l'Hexagone, le Pau FC devrait bel et bien accéder à l'échelon supérieur et ainsi évoluer en Ligue 2 en 2020-2021. En attendant l'officialisation de leur promotion, qui pourrait intervenir ce lundi, les Béarnais ont enregistré le départ de leur entraîneur, Bruno Irles. Le technicien français de 44 ans arrive en fin de contrat et ne prolongera donc pas l'aventure avec les Jaune et Bleu, comme il l'a fait savoir sur son compte Twitter en fin de matinée.

«Très fier d'avoir emmené ce club du Pau FC qui se battait pour le maintien en National vers une montée historique dans le monde professionnel ! J'attache beaucoup d'importance au sportif et à l'humain pour conduire mes équipes vers le succès et valoriser mes joueurs. Pour moi, les conditions n'étaient plus réunies au Pau FC afin de poursuivre dans cette voie à l'issue de mon contrat le 30 juin. Merci à ma femme et Dado Prso (son adjoint, NDLR) qui ont toujours cru en moi et m'ont accompagné à Pau aveuglément», a notamment expliqué Bruno Irles, qui était arrivé à Pau en janvier 2019.