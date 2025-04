Monaco : Biereth détaille sa complicité avec Embolo

Si Mika Biereth cartonne autant avec l’AS Monaco, c’est parce qu’il est bien entouré, avec des joueurs collectifs comme Embolo, Minamino ou Akliouche. Le club de la Principauté manquait surtout d’un buteur, parfaitement alimenté par ses comparses. Et le Danois a trouvé un compagnon idéal en la personne de Breel Embolo, avec qui l’entente dépasse le rectangle vert, comme il l’a raconté à L’Equipe.

«C’est pour ça qu’on travaille si bien, avec nos propres forces. Dans la vie de tous les jours, on est assez similaires. Breel, c’est l’un des meilleurs gars que j’aie rencontrés dans le foot. On vit très proches l’un de l’autre. L’autre jour, il m’a aidé à récupérer une trottinette parce que ma voiture n’est pas encore arrivée. Cela rejaillit en match, ça donne une bonne énergie. Mais sur le terrain, nous sommes très différents. Lui est très impliqué dans la manière dont on joue, il fait beaucoup pour l’équipe. Pareil pour Maghnes (Akliouche) et "Taki" (Takumi Minamino). Ils ne sont pas autant obsédés que moi par le but, ils aiment aussi faire la dernière passe. Pour moi, c’est parfait. J’ai juste à me mettre en bonne position.»