Raphaël Varane fait trembler le Real Madrid

L’idylle entre Raphaël Varane et le Real Madrid semble plus que jamais menacée. Débarqué à Madrid en 2011, le défenseur central français a tout gagné avec les Merengues. Fidèle compagnon de Sergio Ramos en charnière centrale, les deux hommes ont formé un duo redouté par leurs adversaires. Mais après dix ans de rudes batailles sur le pré, le champion du monde 2018 pourrait bien s’envoler vers d’autres cieux l’été prochain.

Selon les informations d'AS, l’ancien Lensois, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Casa Blanca, se trouverait en pleine réflexion pour son avenir et n’écarterait pas un départ. Ultime preuve de cette tendance, son entourage s’estime prêt à écouter attentivement les offres d’autres clubs dans les semaines à venir. Une situation complexe à gérer pour les hautes sphères madrilènes car ces dernières ne se trouvent pas en position de force dans ce dossier.

A bientôt 28 ans, Raphaël Varane veut relever un nouveau défi

En effet, la situation contractuelle du Français pousse le Real Madrid dans ses derniers retranchements. Si le champion d’Espagne ne cède pas Varane l’été prochain, l’international tricolore quittera Madrid libre de tout contrat en 2022. Mais qu’est-ce qui motive le principal protagoniste à envisager un départ dans les prochains mois ? Tout simplement sa volonté de découvrir autre chose après un cycle de dix ans avec les Merengues. Un nouveau coup dur pour Florentino Perez qui ne parvient pas à finaliser le dossier bouillant Sergio Ramos.

Le capitaine madrilène, en fin de contrat en juin prochain, n’a toujours pas prolongé son bail, et l’avancée des négociations est scrutée par Zinedine Zidane et le vestiaire du Real. C’est donc dans ce contexte particulier que la direction madrilène explore d’autres pistes. Si une proposition contractuelle a déjà été formulée à David Alaba, les noms de Pau Torres et Jules Koundé reviennent avec insistance au sein de la Casa Blanca. Reste maintenant à savoir si Raphaël Varane ira au bout de ses convictions…