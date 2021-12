Le Borussia Dortmund annule la vente de billets pour le choc face au Bayern Munich

Alors que le Bayern Munich se déplacera sur la pelouse du Borussia Dortmund ce samedi (18h30), pour le compte de la 14e journée de Bundesliga, le club de la Ruhr a annoncé via un communiqué que la vente de billets pour cette rencontre est finalement annulée. 67 000 places avaient été mises à disposition et les Marsupiaux rembourseront toutes les personnes ayant d’ores et déjà acheté leur place.

« Dès que la décision politique concernant les futures capacités des stades en Rhénanie-du-Nord-Westphalie aura été prise et que nous disposerons d'informations fiables à ce sujet, nous informerons sur la nouvelle vente des billets. Les fans qui ont déjà acheté des billets seront remboursés. Nous informerons tous les acheteurs de billets de la procédure de remboursement dans les prochains jours. »