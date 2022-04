Strasbourg : Jean-Ricner Bellegarde, la confiance retrouvée

Débarqué à Strasbourg à l'été 2019, le jeune milieu Jean-Ricner Bellegarde n'avait pas tardé à faire parler de lui. Quelques semaines plus tard, il s'illustrait déjà lors des tours préliminaires de la Ligue Europa avec son équipe du haut de ses 20 ans. Et après quelques pépins physiques qui ont freiné sa progression lors des dernières saisons, l'ancien milieu du RC Lens semble cette fois-ci en pleine possession de ses moyens.

Depuis son retour de blessure en février dernier, il s'est même imposé comme un élément essentiel du système de Julien Stephan, qui lui demande beaucoup aussi bien dans l'aspect défensif qu'offensif. «Depuis mon retour, je me sens très bien. Je suis en jambes et je me sens de mieux en mieux. Je fais des bons matchs et l'équipe aussi (...) Ici, je me sens chez moi. J'ai pris mes habitudes et je suis satisfait de ça. J'espère continuer à progresser collectivement et individuellement. Je pense que je reviens bien», confiait-il après son but inscrit face à Reims. Et les matches suivants ont confirmé cette tendance puisqu'il a été l'un des grands artisans du sacre des Strasbourgeois face à Monaco (1-0) et Lens (1-0) et a été très en jambes face à l'OL (1-1) le week-end dernier.

Une confiance retrouvée

Le natif de Colombes a su faire son trou au milieu de terrain dans un effectif qualitatif et qui pointe à la quatrième place de la Ligue 1 actuellement. Et après avoir été moins bien cette saison, Bellegarde a enchaîné des prestations solides face à des joueurs d'un niveau relevé comme Seko Fofana, Aurélien Tchouameni ou même Tanguy Ndombele. La clé selon lui ? Le rythme et la confiance qu'il a engrangée au fil des matchs. «C'est le football. Parfois, tu es moins bien et parfois, tu te sens beaucoup mieux. Moi, j'ai la chance d'enchaîner les matches donc j'ai gagné en confiance. J'espère que ça va continuer comme ça maintenant», expliquait-il en conférence de presse.

Auteur de deux buts et deux passes décisives cette saison, Jean-Ricner Bellegarde prend de plus en plus de poids dans le jeu offensif et ouvert des Strasbourgeois et il aspire à encore être plus décisif pour la suite. «Ces derniers temps, j'arrive à me retrouver plus souvent dans des situations où je peux marquer et faire marquer mes partenaires. Je dois rester concentré là-dessus et continuer à travailler dans ce registre-là pour l'avenir. Marquer, ça fait toujours plaisir et c'est surtout encourageant pour la suite. J'espère qu'il y en aura encore.» Réponse ce week-end face à Troyes.