Le Real Madrid s’inquiète fortement pour Jude Bellingham

Au Real Madrid, quand il ne s’agit pas d’évoquer les nombreux blessés, le principal sujet de discussion des médias espagnols est bien évidemment le cas Mbappé. Les difficultés du Français à retrouver son niveau de jeu interpellent désormais tout le monde et l’inquiétude est de mise. Preuve en est, la Une du jour de L’Équipe, qui appelle « à sauver le joueur Mbappé ». Mais à Madrid, si les soucis de Mbappé sont réels, le célèbre présentateur du Chiringuito, Josep Pedrerol, assure que les Merengues croient dur comme fer à la sortie de crise du capitaine des Bleus. « Il y a confiance en Ancelotti, même si certaines compositions peuvent surprendre. Confiance absolue et le Real Madrid n’envisage aucun changement d’entraîneur s’il n’y a pas de débâcle en décembre. Pour Mbappé, il y a une certaine préoccupation pour son état physique et pour ses matches. Mais le Real Madrid a une confiance totale en Mbappé. Le club sait que le Mbappé du PSG va revenir et qu’il sera très important pour la Liga et la Ligue des Champions », a confié le journaliste cette nuit.

En revanche, en plus du calendrier infernal, Pedrerol annonce que le Real Madrid est davantage préoccupé par Jude Bellingham. « Par contre, il y a une certaine préoccupation pour Bellingham, un joueur qui se distinguait la saison dernière, un joueur fondamental. Il a même porté l’équipe à bout de bras lors de la première partie du championnat, quand Vinicius Junior n’était pas là. Il a marqué des buts déterminants, il a été le joueur le plus important du Real Madrid. Le club comprend que le système porte actuellement préjudice au style de jeu du Britannique. » Recrue phare de la Casa Blanca en 2023, l’Anglais avait signé une saison 2023/2024 exceptionnelle, marquée par 23 buts, 13 passes décisives en 42 matches et le doublé Liga-Ligue des Champions.

Un système qui pose question

Or cette saison, le vice-champion d’Europe 2024 avec les Three Lions est frustré. Obligé de reculer d’un cran en raison de l’arrivée de Kylian Mbappé, Bellingham est automatiquement moins présent devant le but et son bilan comptable en a forcément été impacté (2 buts, 4 passes décisives en 15 rencontres). La presse espagnole avait déjà remonté l’agacement de Bellingham en octobre dernier, mais Carlo Ancelotti avait tenté d’éteindre le début d’incendie en affirmant que son travail pour l’équipe valait plus que ses buts.

«Je pense que nous sommes satisfaits de son travail, car il travaille beaucoup sur le terrain. Il court beaucoup, il se sacrifie… Il n’a pas marqué de buts cette saison. Mais la surprise vient de l’année dernière où il a beaucoup marqué. Personne ne s’y attendait. Les buts de Bellingham ne manquent pas non plus car nous avons devant nous des joueurs très talentueux. (…) Pour nous, le travail qu’il accomplit est bien plus important.» Depuis, Bellingham n’a cessé d’être trimballé un peu partout dans l’entrejeu, même si la blessure de Vinicius Junior a permis à Ancelotti de repositionné Mbappé sur son côté gauche fétiche et d’offrir un rôle plus avancé à Bellingham. Reste à savoir si cette solution perdurera quand Vinicius Jr sera de retour.