Real Madrid : Jude Bellingham commence vraiment à s’agacer

Cela faisait longtemps qu’un joueur du Real Madrid n’avait pas été aussi impressionnant pour ses débuts en Espagne. Recruté à l’été 2023 pour 103 millions d’euros en provenance du Borussia Dortmund, Jude Bellingham avait mis tout le monde d’accord la saison passée. Suite au départ de Karim Benzema, l’Anglais avait dû dépanner dans un rôle de 9 en début de saison avant de progressivement reculer pour être en soutien d’un tandem Rodrygo-Vinicius. En première partie de saison, lorsqu’il a été plus proche du but, le prodige de la génération 2003 est entré dans les cœurs des supporters madrilènes en inscrivant plusieurs buts en fin de match pour offrir des victoires précieuses.

Plus reculé au fil de la saison, il avait parfois réalisé des matches plus ternes. Pas suffisant néanmoins pour inquiéter sur son avenir avec les Merengues, qui comptaient logiquement construire sur lui pour les années à venir. De plus, le natif de Stourbridge allait avoir un rôle de choix dans l’un des projets les plus ambitieux de l’histoire du football. En effet, avec l’arrivée de Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid comptait créer une réelle dynastie en Europe sur plusieurs saisons. Pour ce faire, il fallait que la symbiose se passe bien dès les premières semaines de cohabitation entre le Français, l’Anglais et les Brésiliens Rodrygo et Vinicius. Pour autant, le début de saison de Jude Bellingham avec la Maison Blanche n’est pas forcément celui escompté.

Jude Bellingham est frustré par sa situation sur le terrain

De moins en moins décisif, l’ancien prodige de Birmingham a également bien reculé sur le terrain. Laissant le front de l’attaque à Kylian Mbappé, Bellingham alterne désormais entre un rôle de milieu offensif et celui de relayeur. De plus en plus éloigné du but, l’Anglais n’a plus les statistiques qu’il avait l’an dernier. En effet, le numéro 5 du Real Madrid n’a toujours pas marqué cette saison alors qu’il avait 10 buts à ce stade la saison dernière. Des statistiques en rade et qui frustrent l’intéressé.

Comme le rapporte Marca dans son édition du jour, Jude Bellingham a l’impression d’être mis de côté avec le Real Madrid et d’être éclipsé par Kylian Mbappé. Face au Celta de Vigo ce samedi, l’Anglais a effectivement affiché quelques signes de frustration, à l’instar de cette situation en première période quand Vinicius ne lui a pas fait la passe alors qu’il était seul au but. Une action qui a provoqué l’ire de l’intéressé. Auteur de trois passes décisives depuis le début de saison, celui qui était surnommé "Belligoal" la saison passée n’a plus la même réussite face au but et devra sûrement débloquer son compteur pour faire partir ses frustrations du début de saison.