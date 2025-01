Hansi Flick a encore montré sa supériorité contre le Real Madrid

Le Real Madrid espérait prendre sa revanche après la lourde défaite subie face au Barça lors du premier Clasico de la saison (0-4). Mais dans cette finale de Supercoupe d’Espagne, délocalisée en Arabie saoudite, les Blaugranas ont encore accablé leurs historiques rivaux. Après une ouverture rapide du score par Mbappé (1-0, 5e), Lamine Yamal a répondu avec un superbe exploit personnel (1-1, 22e). Lewandowski a ensuite transformé un penalty provoqué par une faute de Camavinga (2-1, 36e) avant que Raphinha n’aggrave le score (3-1, 39e) d’une superbe tête. Balde a ajouté un nouveau but juste avant la pause (4-1, 45e+10).

La seconde mi-temps a démarré sur un rythme tout aussi intense avec le doublé de Raphinha. Après un coup-franc magistral de Rodrygo (5-2, 60e), le Real Madrid a tenté de revenir au tableau d’affichage, mais le Barça, porté par un Raphinha intenable, et accessoirement élu MVP de cette rencontre, a conservé son avantage pour décrocher sa 15e Supercoupe d’Espagne. Une désillusion de plus pour les Madrilènes, qui voient s’échapper une chance supplémentaire de titre cette saison. Outre la prestation des joueurs du Barça ce soir, celle du coach est aussi à noter. En deux rencontres, Flick a imposé sa loi face au Real Madrid d’Ancelotti. Au Bernabeu, il a osé une stratégie audacieuse en plaçant sa défense très haut, provoquant pas moins de 12 hors-jeux côté madrilène.

L’Espagne dithyrambique sur le travail d’Hansi Flick

Hansi Flick devient donc, ce soir, le premier entraineur du club catalan à avoir remporté ses deux premiers Clasicos contre le Real Madrid en compétition officielle depuis Gerardo Martino en mars 2014. Une statistique qui s’ajoute aux belles prestations de son équipe depuis le début de saison. Aisni la presse ibérique ne tarit pas d’éloge sur le travail du coach allemand. « C’est un Barça total qui a su contrôler le tempo du match quand il le fallait, ne pas s’écrouler après l’ouverture du score madrilène, jouer en contre-attaque et, qui plus est, les trois attaquants ont marqué. En rivalisant de la sorte, cette équipe peut prétendre à tout », lâche le quotidien Sport. Avant d’ajouter : «Une soirée qui restera dans les annales et qui prouve une fois de plus que la meilleure chose que Laporta ait faite en quatre ans de mandat, c’est de signer Hansi Flick».

«Ils ont été tactiquement supérieurs, couronnant Hansi Flick comme auteur d’un bloc brillant. L’entraîneur allemand ne sait pas perdre les finales, et cette fois il n’a pas utilisé le piège du hors-jeu, mais plutôt la pression et la recherche du secteur le plus faible de son adversaire, le flanc droit, où Raphinha a explosé. Ancelotti est encore plus blessé que lors de la défaite 0-4 au Bernabeu d’être tombé avec fracas dans le Clasico», note à son tour le journal Marca. Un constat tactique également partagé par le coach du Real Madrid, Carlo Ancelotti, qui explique : «Nous avons mal défendu, cela nous a fait mal dans le match, ils ont trouvé les buts facilement. Nous n’avons pas bien défendu dans le pressing haut ou dans le bloc bas ».