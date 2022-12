Newcastle envisage un gros coup double pour cet hiver

Newcastle carbure dans cette Premier league. 2e après 16 matchs joués et avec une défaite seulement au compteur, le club du nord de l’Angleterre vit une saison étonnante, après avoir frôlé la relégation l’an passé. Doté de moyens très importants depuis son rachat il y a un peu plus d’un an par le PIF, il compte bien se renforcer cet hiver pour tenir le rythme, et pourquoi pas accrocher une place en Ligue des Champions à la fin de l’exercice. Selon The Telegraph, outre la piste menant au Géorgien Khvicha Kvaratskhelia qui sera compliquée à conclure, deux milieux de terrain sont courtisés, notamment pour pallier l’absence de Jonjo Shelvey, blessé pour un moment.

Il s’agit d’abord de Youri Tielemans, une cible de longue date, lui qui arrive en fin de contrat à la fin de la saison. D’après le média anglais, Leicester sera plus enclin à le lâcher cet hiver afin de récupérer une certaine somme, plutôt que de le voir partir libre six mois plus tard. Les Toons veulent surtout Moises Caicedo, révélation de Brighton depuis un an, et qui sort d’une belle Coupe du Monde avec l’Équateur. Il faudra en revanche mettre le prix pour accueillir le joueur de 21 ans, environ 65 M€, d’autant que les Seagulls ne sont pas vendeurs cet hiver.

