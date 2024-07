Le Bayern Munich veut maintenant mettre Alphonso Davies à la porte !

L’avenir d’Alphonso Davies fait parler depuis des mois, voire des années, à Munich. Il est même fort probable que ce dossier ait déjà agacé plus d’un fan bavarois… En fin de contrat en 2025, le puissant et rapide latéral canadien négociait une prolongation avec le géant allemand, même si la tendance était plutôt négative, notamment face aux grosses sommes exigées par le défenseur.

« Nous ne sommes pas sous pression. Il existe une relation normale entre le joueur et le club. C’est une situation normale. Je ne veux pas négocier en public. Je ne souhaite pas faire ça. Nous estimons que nous avons fait une offre juste et correcte », confiait le directeur sportif munichois du club Max Eberl fin mai. Depuis, la situation n’a pas vraiment évolué, alors que le joueur est à la Copa América avec sa sélection.

Le Bayern en a eu marre

Dernièrement, il se disait aussi que le Real Madrid, principal candidat pour s’offrir ses services, avait un peu calmé le jeu et qu’il n’était plus si intéressé. Et voilà que Kicker dévoile une petite bombe. Voyant que le dossier restait en stand-by depuis trop longtemps, le Bayern Munich a décidé de vendre Davies cet été. Une grosse nouveauté, puisque la tendance était plutôt, dans le cas où aucun accord ne soit trouvé, à un départ en 2025 en fin de contrat. La direction munichoise a donc montré la porte à son joueur, présent au club depuis 2019.

Reste donc à voir qui sera intéressé par ses services. Le Real Madrid semble actuellement satisfait de Ferland Mendy, et a d’autres options moins onéreuses comme Miguel Gutierrez (co-détenu avec Girona) pour apporter de la concurrence au Français. La Premier League pourrait donc être une option crédible. Surtout que le Bayern est en train de dépenser à tout va avec plus de 100 millions d’euros pour le duo Olise-Palinha, et voudra sûrement faire entrer du cash frais dans les comptes…