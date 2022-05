PSG : Neymar explique le geste remarqué de Kylian Mbappé

C'est le feuilleton de ce mois de mai : l'avenir de Kylian Mbappé. Comme personne ne semble savoir réellement comment va se terminer cette affaire, de nombreuses spéculations voient le jour de tous les côtés. L'une d'elles concerne une photo des joueurs du PSG sur laquelle Kylian Mbappé pose la main sur un sponsor juste en dessous du logo du PSG. Interprété de nombreuses manières, ce geste ne répondait en réalité qu'à une obligation commerciale.

Cependant, un média brésilien laissait entendre que le PSG voulait utiliser Mbappé jusqu'au bout et que celui si ne souhaitait pas jouer le jeu : «le PSG veut aspirer jusqu'au dernier moment l'image de Mbappé. Tout est valable comme pression. Notez qu'il est le seul à avoir un parrainage sous la poitrine de la chemise, et qu'il ne veut pas le montrer.» Ce à quoi, Neymar répondait sur Instagram : «partage pour gagner des likes ! C'est une histoire sans queue ni tête (rires) Nous avons simplement 2 tenues (une avec sponsor et une sans). Kylian s'est trompé de maillot et a dû cacher le sponsor car l'action était pour un autre sponsor ! NE RÉPANDEZ PAS DE FAUSSES NOUVELLES»