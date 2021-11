Affaire Hamraoui : la femme d'Éric Abidal veut être entendue par les enquêteurs

Depuis quelques heures, le nom d'Éric Abidal est apparu dans l'affaire d'agression dont a été victime Kheira Hamraoui le 4 novembre dernier. Après avoir exploré la piste de la rivalité sportive avec Aminata Diallo, sa coéquipière au PSG, qui est ressortie totalement libre après 36 heures de garde à vue, c'est vers une affaire de mœurs que se tournent les enquêteurs. D'après Le Monde, l'ancien latéral gauche de l'équipe de France, aujourd'hui âgé de 42 ans, aurait appelé la milieu de terrain au lendemain de son agression, laquelle lui aurait alors demandé si sa femme pouvait être à l'origine de cet incident.

L'une des puces de téléphone d'Hamraoui serait également au nom d'Éric Abidal. De quoi entretenir un certain flou, d'autant que l'ex-joueur de l'OL, du Barça ou encore de Monaco va être prochainement entendu. Selon l'AFP, la femme du retraité des terrains, Hayet Abidal, a demandé elle aussi à être entendue par la police «afin de faire cesser la rumeur», d'après son avocat. «Elle n'a rien à voir avec ces faits. Elle a, dès lundi matin, demandé au parquet de Versailles, par la voie de son conseil, à être interrogée afin de faire cesser la rumeur», explique Maître Nicolas Cellupica, assurant dans ce communiqué que sa cliente «ne fera aucun commentaire sur ce dossier et souhaite être entendue le plus rapidement possible par les enquêteurs ou le magistrat en charge du dossier.»