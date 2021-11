PSG : le clan Hamraoui sort du silence

L'affaire continue. Alors qu'Éric Abidal va prochainement être entendu par la police dans le cadre de l'agression de Kheira Hamraoui, le nom de l'ancien défenseur de l'OL ou encore du FC Barcelone étant lié à la puce du téléphone de la joueuse du PSG, la principale concernée a décidé, après plusieurs jours, de sortir du silence ce mardi, par le biais de son avocat. Maître Saïd Harir, dans un communiqué transmis à l'AFP et relayé par RMC Sport, a d'abord appelé à respecter la position de sa cliente, qui « demande instamment à ce que sa vie privée soit respectée, tout comme son choix de garder le silence dans cette épreuve difficile ».

L'avocat de Kheira Hamraoui a aussi souligné que « le temps n'est pas venu, pour Madame Hamraoui, de les (les investigations) commenter ou de s'en faire l'écho », indiquant que la joueuse de 31 ans a « subi un préjudice physique et psychologique important ». Si Me Saïd Harir clame haut et fort sa confiance envers les enquêteurs « afin d'appréhender les mis en cause dans les meilleurs délais », il assure que sa cliente possède « à terme, la ferme intention de regagner son poste pour continuer de représenter les couleurs de son équipe avec fierté ». Kheira Hamraoui avait été violemment agressée le 4 novembre dernier près de son domicile. Et ce alors qu'elle se trouvait avec Aminata Diallo, sa coéquipière au PSG dans un premier temps soupçonnée et placée en garde à vue avant qu'aucune charge ne soit finalement retenue contre elle.