Florian Thauvin commence à rugir avec les Tigres

La suite après cette publicité

«Je me sens très bien. Ç'a été un grand changement dans ma vie. Avant, j'étais en Europe, il y a beaucoup de choses qui changent : la langue, la mentalité, le football, mais je suis très heureux au Mexique. J'aime la ville, l'équipe et la manière dont on m'a reçu». Voici ce que déclarait Florian Thauvin (29 ans), en juillet dernier, lors de son arrivée dans la capitale du Nuevo León, au nord-est du Mexique. Recrue phare des Tigres, l'ailier international français (10 sélections, 1 but), arrivé libre de l'OM, suscitait en effet l'excitation pour tout un peuple, qui plus est à l'heure de retrouver, sous la tunique mexicaine, son ancien coéquipier André-Pierre Gignac, étincelant depuis son atterrissage au Monterrey International Airport (161 buts et 39 passes décisives en 282 matches). Un enthousiasme, réciproque et certain, pourtant entaché de débuts totalement manqués outre Atlantique.

33 minutes de jeu, un vilain tacle et un carton rouge. C'est ainsi que l'ancien bastiais, natif d'Orléans, s'est présenté au public de l'Estadio Universitario lors du nul concédé par les siens, en août dernier, contre Santos Laguna (1-1). Un faux départ, certes, légèrement compensé quelques jours plus tard par son premier but et sa première offrande sous le maillot des Auriazules avant le trou noir. Sorti tête basse, un mois seulement après ses débuts, lors de Tigres-UNAM (0-0, 10e journée de Liga MX), Thauvin, victime d'une lésion musculaire à la jambe droite, rejoignait déjà l'infirmerie, au grand dam de son coach Miguel Herrera. «J'ai parlé avec Florian et je lui ai dit : "pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais fatigué ?" Il m'a dit : "ça faisait longtemps que je ne me sentais pas aussi bien, j'ai forcé et je me suis blessé"», regrettait l'ancien défenseur international mexicain à Futbol al Dia sur Multimedios Television. Et la suite ne s'annonçait guère plus radieuse.

Florian Thauvin décolle enfin !

Pressenti, au départ, pour ne manquer que deux à trois semaines de compétition, l'ancien Marseillais faisait finalement son retour deux mois plus tard... (le 29 novembre dernier lors du quart de finale retour de la Liguilla Apertura et de la victoire 1 but à 0 des Tigres face à Santos Laguna où il avait vu rouge en début de saison). Une absence prolongée qui n'avait d'ailleurs pas manqué d'interroger sa direction, déçue du rendement affiché par celui qui touche près de 5 M€ par an. Oui mais voilà, qualifiés depuis pour le tournoi de clôture du championnat mexicain, les Tigres sont plus que jamais en course pour décrocher le titre final et Thauvin, aux côtés de l'inarrêtable APG, en est l'un des grands artisans. Définitivement remis de sa blessure, affuté physiquement et bien intégré dans le collectif de l'écurie mexicaine, le champion du monde 2018 retrouve surtout ses automatismes avec Gignac, pour le plus grand malheur de la concurrence.

Symbole de cette complicité naissante (retrouvée ?), la nouvelle performance majuscule réalisée, ce week-end, par le duo d'anciens Marseillais lors de la victoire des Tigres de Monterrey face au Club Leon (3-0). Buteur à cette occasion sur une passe de... Thauvin, Gignac en a ainsi profité pour signer son huitième but du tournoi, de quoi faire de lui le meilleur artificier à ce stade. Et à l'occasion de cette dixième journée, il n’est donc pas le seul français à avoir brillé. Florian Thauvin s'est, lui aussi, montré décisif en offrant aux siens le dernier but d’un plat du pied gauche après un centre parfait de Quinones. Sa quatrième réalisation avec Tigres mais surtout la confirmation d'un rythme retrouvé (8 titularisations lors des 9 dernières rencontres). Déjà passeur face à Chivas puis buteur contre le FC Juárez, fin février, celui qui peut se targuer de 86 pions sous la tunique phocéenne semble donc retrouver son plein potentiel. De quoi chasser les doutes originels et permettre aux Tigres de figurer à la troisième place de ce championnat de clôture, à deux longueurs seulement du CF Pachuca, actuel leader. Sous contrat jusqu'en juin 2026, Thauvin aura d'ailleurs une nouvelle opportunité de briller lors du derby contre le CF Monterrey, lui qui n'a encore jamais trouvé le chemin des filets face au club ennemi.