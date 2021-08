Tigres : ça commence très mal pour Florian Thauvin !

C'est le nombre de minutes disputées par Florian Thauvin lors de son début avec les Tigres dans la nuit de samedi à dimanche, à l'occasion du match de la troisième journée du torneo de Apertura face à Santos Laguna. Non, l'ancien de l'OM n'est pas entré en deuxième période pour redonner un nouvel élan offensif à son équipe. Il a bel et bien démarré le match.

Seulement, pour sa première devant son nouveau public, il a été expulsé. La faute à un vilain tacle alors qu'il tentait d'empêcher un adversaire de centrer, côté droit de sa défense. Sanction pas immédiate, puisqu'au départ, il avait écopé d'un jaune. L'arbitre a ensuite revu l'action sur les écrans grâce à la VAR, et a décidé de renvoyer la recrue star de l'équipe locale au vestiaire.

Son entraîneur le défend mais...

L'international tricolore a donc quitté le terrain tête basse, sous certaines huées et sifflets des supporters de Tigres, avec quelques applaudissements tout de même. Il faut dire qu'il ne livrait pas spécialement une bonne prestation avant son expulsion. « C'est une action malheureuse, il vient d'un style de foot différent, plus puissant. [...] On va parler avec lui pour qu'il soit plus conscient qu'ici on ne tacle pas autant, on lui montrera qu'il y a des actions qu'il ne doit pas faire », a lancé son coach Miguel Herrera, qui n'a pas voulu le blâmer.

« Je veux m'excuser pour ce geste maladroit. J'aurais préféré que ça se passe mieux cette nuit, mais malheureusement c'est comme ça. Il faut apprendre de ses erreurs et continuer de l'avant. Merci à tous pour vos messages, félicitations à l'équipe pour sa réaction. Allez Tigres », a ensuite lancé Flotov sur ses réseaux sociaux. Une aventure qui ne commence pas de la meilleure des manières après des JO déjà compliqués, mais Thauvin a toutes les cartes en main pour se mettre le Mexique dans la poche...