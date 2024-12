Nouveau bras de fer entre le PSG et Kylian Mbappé

La guerre entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain va bientôt rendre son verdict. Ce mercredi soir, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) examinera le conflit contractuel entre le numéro 9 du Real Madrid et le club parisien, rapporte L’Équipe. L’ancien Parisien réclame encore 55 millions d’euros d’arriérés de salaires et de primes. La Ligue et le comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) se sont déjà prononcés en faveur du paiement des sommes dues.

La suite après cette publicité

Néanmoins, le PSG a contesté ces décisions, ce qui entraîne un nouvel examen de l’affaire par la commission de discipline. Le club de la capitale pourrait par ailleurs faire face à diverses sanctions, allant de l’amende à l’interdiction de recruter, voire à un retrait de points. Puisque ce conflit est d’ordre juridique, il devrait être tranché devant le conseil de prud’hommes.