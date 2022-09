AC Milan : mauvaise nouvelle pour Mike Maignan

Titulaire jeudi soir contre l'Autriche (2-0) en lieu et place d'Hugo Lloris (blessé), le portier du Milan AC et de l'équipe de France a été contraint d'abandonner ses coéquipiers à la mi-temps, touché au mollet et remplacé par Alphonse Areola. Selon Sky Sport Italia, la durée d'indisponibilité de Mike Maignan (27 ans) serait estimée à un mois.

C'est Steve Mandanda (37 ans), gardien du Stade Rennais, qui a été appelé pour remplacer le Milanais. Le Rossonero devrait manquer le choc de Serie A contre la Juventus ainsi que la double confrontation en Ligue des champions contre Chelsea (5 et 11 octobre).