L’influence du football à Rosario est indéniable. La ville de Santa Fe est l’une des plus passionnées du pays, accueillant l’un des classiques emblématiques du football argentin entre les clubs de Newell’s et de Central, en plus d’avoir eu plusieurs champions du monde et des joueurs plus symboliques dans leurs rangs. Cependant, les nouvelles sous d’autres aspects sont bien plus compliquées et les solutions n’ont pas toujours eu l’effet escompté. Les problèmes sociaux, de criminalité et de drogue dans la ville limitrophe du Paraná ont augmenté de manière inquiétante et les nouvelles qui émergent à ce sujet ne sont pas du tout encourageantes. Les politiques essayent de trouver des solutions pour inverser ce panorama en songeant aux stars Lionel Messi et Ángel Di María qui pourraient y jouer un rôle inattendu.

Par conséquent, tenant compte de cette situation, Aníbal Pineda, président de la Chambre fédérale de Rosario, a proposé un scénario dans lequel les joueurs de football pourraient contribuer à ce problème : «Messi et Di María font de la publicité pour décourager la consommation de drogue, ils sont tous les deux de Rosario et je ne doute pas qu’ils ajouteraient quelque chose qui aiderait à décourager la consommation, surtout chez les plus jeunes. Un message d’une demi-minute de chacun d’eux serait très important. Avec un bref spot, non plus organisé par moi mais par des experts de la santé, avec une campagne de 'Dites non à la drogue par Messi et Di María '». Dans le même temps, le président de la Chambre fédérale de Rosario a assuré que l’idée commence à se développer, malgré le fait qu’il n’y avait toujours pas de contact avec les champions du monde mais la possibilité d’apporter cette contribution est recherchée et surtout mise sur la table.

