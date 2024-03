Real Madrid : un ancien éducateur d’Arda Güler le voit déjà jouer avec Kylian Mbappé

Une délivrance. Après plusieurs mois entre blessures à répétition et temps de jeu famélique, Arda Güler a inscrit son premier but avec le Real Madrid ce dimanche face au Celta de Vigo (4-0). Une réalisation sur son premier ballon durant laquelle le prodige turc de 19 ans a fait parler sa technique et son sang-froid. Et alors que beaucoup ont vu de grandes similitudes entre son premier but et celui de Mesut Özil avec les Merengues, il n’en fallait pas plus à la Turquie pour s’emballer. Alors que beaucoup ont été ravis de voir l’ancien de Fenerbahce ouvrir son compteur, d’autres se sont déjà projetés très loin et ont fait des plans sur la comète.

Interrogé par AS, l’un des anciens éducateurs de Güler à Gençlerbirliği, Mustafa Ozer, s’est même mis à rêver d’une association entre son ancien poulain et Kylian Mbappé à l’avenir au Real Madrid : «je pense qu’Arda sera fondamental au Real Madrid si Ancelotti lui donne l’opportunité d’avoir des minutes exigeantes. Il peut devenir plus fort et plus prolifique à mesure qu’il joue. Je vois Arda dans le onze la saison prochaine, même si Mbappé arrive.» Pour rappel, nous vous révélions en exclusivité le 7 janvier dernier que KM7 allait rejoindre le Real Madrid à l’issue de la saison.