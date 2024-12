PSG : où faire jouer le revenant Lucas Hernandez ?

S’il y a bien une chose qu’on ne peut pas enlever à Lucas Hernandez, c’est sa combativité. Un an et demi après sa rupture du ligament croisé lors de son premier match du Mondial 2022 avec la France, le défenseur âgé aujourd’hui de 28 ans a vécu la même mésaventure en mai 2024, durant la demi-finale aller de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Deux énormes blessures qui n’ont pas fait baisser les bras au natif de Marseille.

Depuis le 19 novembre, Hernandez a d’ailleurs repris les entraînements collectifs avec le PSG. Une reprise interrompue par des problèmes gastro-intestinaux, avant un retour le 5 décembre et une première convocation dans le groupe parisien pour le match de Ligue des Champions contre Salzbourg. Une rencontre à laquelle le Français a participé en jouant 7 minutes après avoir remplacé Nuno Mendes. Une excellente nouvelle pour l’intéressé, mais aussi pour Luis Enrique qui retrouve un élément fort de son secteur défensif. Cependant, si un club comme le PSG se doit d’avoir une bonne profondeur de banc, le retour à la compétition d’Hernandez sera forcément scruté de très près. En clair : l’ancien pensionnaire du Bayern Munich retrouvera-t-il rapidement son statut de titulaire au sein de l’arrière-garde francilienne ?

Pacho, un concurrent de taille pour l’axe gauche

En ce qui concerne l’axe de la défense, la question mérite d’être posée, car depuis l’été dernier, un certain Willian Pacho fait forte impression au sein du club de la capitale. Arrivé en provenance de l’Eintracht Francfort en échange de 40 M€, l’Équatorien a été élu parmi les tops du mercato estival 2024 de Ligue 1. Fort dans les duels, excellent dans l’anticipation et bon dans les relances, Pacho avait été promu dans le onze de départ par Luis Enrique, lors du match de présaison face au RB Leipzig, quelques jours seulement après son arrivée. Depuis, l’Espagnol ne l’en sort quasiment plus, sauf quand il est obligé de faire tourner.

Lucas Hernandez aura-t-il son mot à dire s’il parvient à retrouver son niveau ? Luis Enrique prendra-t-il le risque de couper l’Équatorien dans son élan ? Les prochaines semaines nous apporteront leurs réponses, mais une chose est sûre : cette saison, il est obligé de faire face à un concurrent de taille qu’il n’avait pas forcément l’an dernier quand il passait devant Milan Skriniar, Lucas Beraldo et Danilo Pereira. Il existe toujours la possibilité de le faire évoluer au poste de latéral gauche. Et de ce côté, le Français a peut-être plus de chances de retrouver une place de titulaire. Pour rappel, Hernandez a évolué à ce poste durant une très grande partie de la saison dernière en raison de la longue indisponibilité de Nuno Mendes (absent de mai 2023 à février 2024).

Nuno Mendes a de quoi s’inquiéter

Et contrairement à Beraldo, le numéro 21 des Rouge et Bleu a offert des prestations plutôt solides. De plus, même s’il n’est plus le latéral gauche impassable des Bleus champions du monde 2018, Hernandez a le profil d’une solution plus défensive. Ce qui n’est pas pour déplaire à Luis Enrique. Nombreux sont les observateurs à avoir remarqué que l’Espagnol bride énormément le très offensif Nuno Mendes dans ses montées, au grand dam de Bradley Barcola. Avec un Hernandez titulaire à ce poste, le coach parisien est assuré de ne pas avoir à gérer trop de soucis de replis défensifs. En revanche, cette solution pourrait rendre le PSG un peu plus dépendant de son côté droit pour l’animation offensive. Quelle option choisira Luis Enrique ? Ce samedi, l’entraîneur parisien ne l’a pas dévoilée, mais il a évoqué le cas de l’international tricolore, dont il se réjouit du retour.

«Le cas de Lucas est un cas atypique. Normalement, quand un joueur a été 7 mois à l’écart et qu’il revient, il a du retard physiquement. Mais je n’ai vu qu’un seul cas comme le sien, où en une semaine, il était au au niveau physique, voire parfois supérieur à certains joueurs qui se portent pourtant très bien. On ne peut pas lui donner 90 minutes tout de suite, on doit le faire entrer petit à petit dans la compétition, mais à Salzbourg, c’était un moment parfait par rapport au résultat et au contexte. Et Lucas a très envie de jouer, il a une attitude excellente. Quand tu vois ça, c’est merveilleux», a confié l’Asturien en conférence de presse à la veille de la réception de l’OL (20h45). De quoi rassurer l’intéressé, qui appréciera forcément le compliment, surtout après une si longue absence.

