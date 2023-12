Coupe d’Italie : la Fiorentina élimine Parme aux tirs au but et file en quarts de finale

Les 8es de finale de la Coupe d’Italie se poursuivent en ce milieu de semaine. La Fiorentina, actuelle 6e de Serie A, recevait Parme, grand nom du football italien mais aujourd’hui leader de Serie B. C’est ce dernier qui pensait être sur le chemin de l’exploit en prenant rapidement deux buts d’avance grâce à Bernabé (21e) et au Français Bonny (23e). Ça n’a malheureusement pas suffi pour assurer la qualification.

La Viola a fini par se réveiller et est allée chercher la prolongation avec des buts en fin de match signés Nzola (83e) et Sottil sur penalty (90e). Le score ne bougeait pas durant ces 30 minutes supplémentaires, offrant la décision aux tirs au but. Après deux ratés parmesans, Beltran propulsait sa tentative au fond pour envoyer la Fiorentina (2-2, 4-1 t.a.b.) en quarts de finale.