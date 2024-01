Mercato PSG : Luis Enrique n’a besoin de rien

Avec Lucas Beraldo (20 ans), le Paris Saint-Germain a enregistré une seule recrue hivernale. Mais il ne devrait pas être le seul à renforcer l’effectif francilien. Outre le cas Gabriel Moscardo, dont la signature prend plus de temps que prévu en raison de sa blessure, le Paris Saint-Germain aimerait renforcer son milieu de terrain et les pistes Bruno Guimaraes et Joshua Kimmich avaient été tentés. Mais de son côté, Luis Enrique a, encore une fois, assuré que son groupe était déjà au niveau.

«Moi, je n’ai besoin de rien, j’ai déjà tout. J’ai déjà de super joueurs. Après, on est ouvert à améliorer l’équipe avec Luis Campos. C’est toujours le cas lors des mercatos, été comme hiver parce que le PSG est obligé à ça. On est toujours ouvert, mais moi, je n’ai aucun besoin», a-t-il assuré en conférence de presse.

