Le FC Barcelone rend un vibrant hommage à Gérard Piqué !

Après quatorze saisons passées sous le maillot barcelonais, Gérard Piqué (35 ans) a décidé de dire stop. «Le match de samedi sera mon dernier au Camp Nou. Je voulais vous dire que j'ai décidé que le moment était venu de mettre fin à ce voyage», a-t-il annoncé dans une courte vidéo diffusée sur son compte Twitter. Ce week-end, contre Almeria, à l'occasion de la 13e journée de Liga, le défenseur central de la Roja (102 sélections, 5 buts) jouera ainsi son dernier match, au Camp Nou, avec les Blaugranas. Une annonce retentissante et une page de l'histoire qui se tourne pour le club catalan. Arrivé au Barça à l'âge de 10 ans, Piqué a quitté la Catalogne de 2004 à 2008 pour l'Académie de Manchester United, où il a remporté une première Ligue des champions (2008), avant de revenir dans le club de son cœur.

Formé au club et fort de 615 matches toutes compétitions confondues (52 buts, 13 passes décisives), le natif de Barcelone a logiquement reçu un bel hommage. Sur ses réseaux sociaux et son site internet, le club catalan a, en effet, multiplié les messages à l'intention de son emblématique défenseur. Après une première photo publiée où l'on voit celui qui a consacré 21 ans de sa vie aux Culers embrasser son écusson, avec la légende : «une vie dédiée au Barça. Merci Piqué», le Barça a également mis en avant le palmarès du champion du monde 2010 : huit Liga, sept Coupes du Roi, trois Ligue des champions, trois Coupes du monde des clubs, six Supercoupes d’Espagne et trois Supercoupes de l’UEFA. De quoi donner le tournis... Après quelques vidéos retraçant ses plus belles interventions défensives ou ses réalisations décisives, l'actuel deuxième de Liga a également publié un long message résumant les moments forts de sa carrière.

Joan Laporta remercie personnellement Gérard Piqué !

De ses débuts à ses différents sacres sur la scène européenne en passant par ses plus belles soirées passées au Bernabéu, la formation barcelonaise a ainsi tenu à remercier son capitaine pour l'ensemble de son œuvre. Interrogé, de son côté, sur l'annonce faite par Piqué, Joan Laporta a lui aussi fait part de sa reconnaissance envers son protégé : «il fait partie de l’écusson du Barça, il sera toujours une référence pour les 'culers', il a amplement démontré ce que l’on attend du Barça», a tout d'abord assuré le président catalan avant de revenir sur les conditions de départ de Piqué. Pour rappel, l'international espagnol devrait s’asseoir sur près de 40 millions d’euros selon Onda Cero, à savoir le salaire restant sur son année et demi de contrat.

Barça will always be your home. We will miss you 🥺 pic.twitter.com/sjnx3gherE — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 3, 2022

«L'accord est toujours en cours de finalisation, mais le joueur est très disposé à aider le club. Le joueur comprend la situation du club concernant le "fair play", la masse salariale sportive, et il y a une grande prédisposition. Cela sera comme il veut, comme il s'adapte et en a besoin. Il faut qu'il se sente à l'aise, c'est une personne avec beaucoup de responsabilités et nous sommes à sa disposition pour que le processus de retrait soit le plus en accord possible. Nous avions déjà parlé et lors des événements récents, nous avions fait des réflexions communes. Nous avions laissé la décision entre les mains du joueur. Il a fait une vidéo très émouvante», a ainsi déclaré Laporta au micro de Barça TV. Un peu plus tôt dans la soirée, c'est son mentor et ancien partenaire, Carles Puyol, qui lui adressait un très beau message : merci pour tout Geri. Je suis sous le choc. Les gens ont été injustes avec toi, peu ont défendu le maillot du Barça comme tu l’as fait. Je pourrai toujours dire que j'ai joué à te côtés, un privilège. Je t'aime mon ami. Des messages d'adieu qui devraient se multiplier au cours des prochaines heures...