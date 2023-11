Bundesliga : porté par Harry Kane, le Bayern Munich surclasse le Borussia Dortmund et s’offre le Klassiker !

Choc de gala en Allemagne. À l’occasion de la 10e journée de Bundesliga, le Borussia Dortmund accueillait le Bayern Munich au Signal Iduna Park, samedi dans une chaude ambiance. Une rencontre déjà terriblement importante dans la course au titre pour laquelle Thomas Tuchel décidait d’aligner un 4-2-3-1 avec l’irrésistible Harry Kane en pointe. Kingsley Coman et Dayot Upamecano débutaient également ce Klassiker. Humiliés en Coupe par Sarrebruck, club de D3 allemande, les Bavarois, dauphins du Bayer Leverkusen et toujours invaincus en championnat, voulaient relever la tête et ainsi marquer les esprits. De son côté, le club entraîné par Edin Terzic, quatrième au coup d’envoi avec 21 points, espérait s’imposer face au rival munichois pour grimper sur le podium et faire le plein de confiance avant de recevoir Newcastle, mardi, en Ligue des Champions.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Bayern Munich 26 10 31 8 2 0 38 7 4 Dortmund 21 10 5 6 3 1 20 15

Organisés en 4-2-3-1 avec Niclas Füllkrug sur le front de l’attaque, juste derrière un trio composé de Julian Brandt, Marco Reus et Donyell Malen, les Marsupiaux allaient pourtant rapidement craquer face à la force de frappe du Rekordmeister bavarois. Sur un premier corner frappé à droite par Sané, Upamecano dominait Schlotterbeck et trompait Kobel d’une tête puissante (0-1, 4e). Déchaînés, les Munichois ne tardaient pas à faire le break. Au terme d’un contre éclair initié par Davies et emmené par Goretzka, Kane, servi par Sané, doublait la mise du droit (0-2, 9e). Son 13e but en championnat. Chirurgicaux, les coéquipiers de Musiala climatisaient ainsi le Signal Iduna Park et conservaient la maîtrise. Sur la lancée de sa démonstration offensive réalisée contre Darmstadt lors de la 9e journée (8-0), le Bayern était même tout proche de s’envoler mais Kane voyait sa frappe repoussée par le poteau (31e) avant d’être signalé hors-jeu. Sur le banc, Edin Terzic décidait lui d’envoyer plusieurs joueurs à l’échauffement avant même la fin de la première demi-heure de jeu…

Kane s’offre un triplé pour son premier Klassiker !

Asphyxié, notamment dans l’entrejeu, le Borussia Dortmund n’existait pas dans ce choc. Si Malen sonnait, quelque peu, la révolte juste avant la pause (45+1e), le Bayern donnait une véritable leçon à son rival historique. Au retour des vestiaires, les partenaires de Sané, double passeur en première période, restaient maîtres des débats malgré l’entrée en jeu de Niklas Sule. Rapidement, Musiala obligeait Kobel à une superbe parade (46e) avant de voir son but refusé pour un hors-jeu (48e). En souffrance, le Borussia Dortmund s’enhardissait au fil des minutes et Reus sollicitait, enfin, Neuer (57e). De son côté, Edin Terzic lançait Adeyemi et Nmecha mais le score n’évoluait guère. Imprécis dans le dernier geste, les locaux frisaient même la correctionnelle sur une nouvelle tentative de l’intenable Musiala (64e). Ce dernier voyait d’ailleurs un nouveau but lui être refusé pour une position de hors-jeu (70e). Qu’importe, Harry Kane décidait, dans la foulée, de réparer le possible préjudice.

Servi par Coman, l’international anglais concluait facilement d’un tir placé petit filet et signait son 14e but en Bundesliga (0-3, 72e). Dépités, les supporters de Dortmund quittaient progressivement le stade alors qu’Haller faisait lui son entrée en jeu. Un changement anecdotique tant la supériorité bavaroise restait incontestable. Profitant du système ultra offensif du Borussia, déterminé à l’idée de sauver l’honneur, le Bayern continuait d’être menaçant en contre-attaques et restait très solide défensivement, en témoigne le match XXL livré par Kim Min-Jae. Malgré une dernière occasion en or pour le BvB, Moukoko se manquait totalement (88e) et la note allait même être un peu plus salée sur une nouvelle réalisation de Kane, auteur d’un triplé et impressionnant pour son premier Klassiker (0-4, 90+4e). Avec cette victoire probante (4-0), le Bayern Munich conforte sa deuxième place au classement et revient à deux petites longueurs du Bayer Leverkusen. De bon augure également avant de défier Galatasaray, mercredi prochain, sur la scène européenne. De son côté, le Borussia Dortmund reste au pied du podium avec 21 points.