Ces espoirs US surveillés de près par le FC Barcelone

La réussite d'Alphonso Davies au Bayern Munich a donné des idées. Le gaucher a crevé l'écran lors de la dernière édition de Ligue des Champions, remportée avec le Bavarois, et poussé les écuries européennes à se pencher sur le vivier nord-américain à l'heure de préparer leurs mercatos. Le LOSC n'a ainsi pas hésité à casser sa tirelire cet été pour lâcher 30 M€ à La Gantoise et s'offrir le Canadien Jonathan David (20 ans) après avoir misé 10 M€ environ sur l'Américain Timothy Weah (20 ans, ex-Paris SG) l'an passé.

Le FC Barcelone, lui aussi, se penche sérieusement sur ce marché. Cet été, le jeune Américain Konrad de la Fuente (19 ans) a fait ses débuts avec l'équipe première en amical sous les ordres de Ronald Koeman. Le club blaugrana mise beaucoup sur son milieu offensif, d'autant qu'il a pu mesurer l'impact médiatique outre Atlantique de ses premiers pas avec les professionnels blaugranas.

Les Catalans ont également insisté auprès de l'Ajax pour signer Sergiño Dest (20 ans), un autre international US (3 capes). «Je veux être le premier Américain à triompher au Barça», a-t-il lâché lors de sa conférence de presse de présentation au Camp Nou, tout heureux d'évoluer derrière le meilleur joueur du monde Lionel Messi. D'autres jeunes talents sont sous étroite surveillance du côté de la Ciudad Condal.

Au moins 4 cibles américaines dans le viseur

Si l'on en croit les informations d'ESPN, les scouts barcelonais surveillent de très près trois éléments évoluant aux États-Unis : le milieu offensif, déjà international A avec les USA (1 cape), Brenden Aaronson (19 ans, fraîchement recruté par Salzbourg), le milieu Gianluca Busio (18 ans, Sporting Kansas City) et l'attaquant polyvalent Cade Cowell (17 ans, San José Earthquakes).

Le média américain précise que les Espagnols ont également un œil très attentif sur Giovanni Reyna (17 ans), révélé la saison passée sous les ordres de Lucien Favre du côté du Borussia Dortmund et auteur d'un excellent début d'exercice (1 but et 3 passes décisives en Bundesliga), également annoncé dans le viseur du Real Madrid ces derniers jours par le quotidien sportif espagnol Marca.

La nouvelle génération américaine semble donc particulièrement plaire du côté de la cellule de recrutement catalane, désireuse de réaliser de jolis coups à moindres frais après avoir déjà accueilli il y a quelques mois l'international canadien (2 capes) Ballou Tabla (20 ans), reparti depuis du côté de l'Impact Montréal. The American way of mercato.