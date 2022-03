Guerre en Ukraine : deux journalistes sauvés grâce à Lionel Messi et Diego Maradona

C’est une histoire incroyable qui a été rapportée par Sport lundi soir. Celle de deux journalistes de la télévision chilienne Chilevision présents en Ukraine pour couvrir l’invasion russe et qui ont été arrêtés pour espionnage. Les deux hommes s’en sont sortis grâce aux deux légendes du football argentin Lionel Messi et Diego Maradona, comme le raconte Daniel Matamala, l’un des deux journalistes. Lui et son confrère ont été arrêtés à un barrage de police ukrainien, suspectés d’être des espions ou des saboteurs, ils ont été emmenés au commissariat pour être interrogés.

« Les premiers interrogatoires ont été tendus. C'est un pays en guerre et ils recherchent les espions et les saboteurs. Puis l’un des policiers a vu le passeport de mon collègue argentin et a dit deux mots que nous avons compris : "Messi" et "Maradona". Là, tout a changé. Notre grand caméraman a montré qu'il avait un tatouage de Diego Maradona sur son mollet. Et grâce à la main de Dieu et au football, nous avons réussi à sortir de cette situation et à arriver à destination sans problème », a expliqué le journaliste sur son compte Instagram.