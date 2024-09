La meilleure offre de PARIONS SPORT en Ligne pour parier sur la Ligue des Champions

La Ligue des Champions est la compétition phare des clubs européens, celle où toutes les stars du football veulent briller, que l’on s’appelle Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Vinicius Jr ou encore Harry Kane. Une compétition qui fait peau neuve cette saison avec un mini-championnat de 36 équipes (chaque équipe dispute 8 matchs, 4 à domicile et 4 à l’extérieur, ndlr) qui remplace la traditionnelle phase de poules et des barrages qui feront office de 1/16e de finale de la compétition. La Champions League version 2024-2025 chamboule donc tout au premier tour avant de revenir à un format classique lors de la phase finale.

Concernant les clubs français, une bonne nouvelle est venue de l’UEFA puisque c’est désormais quatre formations de l’Hexagone qui vont disputer la C1, un record pour la France, Lille ayant rejoint les trois autres qualifiés d’office, à savoir le PSG, l’AS Monaco et Brest. L’occasion est donc belle pour les plus joueurs d’entre vous de miser sur ce nouveau format de C1 qui promet à la fois plus de suspens et plus de matches déséquilibrés. Idéal pour tenter de trouver le bon score, le bon buteur ou le vainqueur de la rencontre.

Analyse, cotes et pronos pour parier sur la Ligue des Champions 2024-2025

Quand on songe à tenter sa chance dans les paris sportifs, notamment lors des grands événements tels que la Champions League, le premier réflexe est de penser que la simplicité est le secret du succès. Vous pouvez tenter des paris simples avec une victoire de l’AC Milan à San Siro face à Liverpool, cotée à 3,80 (cotes AC Milan-Liverpool) ou encore une victoire du PSG face à Girona à 1,47 (cotes PSG-Girona). Mais ce type de match de début de saison où chaque équipe n’est pas encore tout à fait prête fait qu’il s’agit sans aucun doute du meilleur moment pour tenter un gros coup. Ainsi, une victoire 1-0 de Brest face au Sturm Graz cotée à 7,00 est un coup à tenter. Pour ceux qui redoutent un match fermé et sans but 0-0 entre le club breton et le champion d’Autriche en titre, la cote de 10,50 pourra séduire les plus audacieux d’entre vous. Enfin, pour les amateurs de football qui ont vu la démonstration monégasque à Barcelone face au Barça en août dernier, miser sur une victoire de l’ASM (cote à 4,35) face à la bande de Lamine Yamal est un coup de poker plus que tentant…

Comment parier sur les matchs de Ligue des Champions ?

PARIONS SPORT En Ligne offre différentes possibilités pour parier en ligne sur la Ligue des Champions, que ce soit sur votre club préféré ou sur le match le plus abordable selon vos critères. Ainsi vous pouvez parier sur :

le vainqueur d’un match de C1 via un pari 1N2 classique ou vous devrez simplement choisir le résultat final d’une rencontre de Ligue des Champions comme une victoire du Paris Saint-Germain sur Girone (cote à 1,47)

le score exact entre les deux formations comme une victoire de Monaco 3-0 sur le FC Barcelone (cote à 66,00)

le buteur - d’un but ou plus - de la rencontre, ici Kylian Mbappé face à Stuttgart

toutes sortes de paris allant du penalty marqué, au pari double chance en passant par le moment du 1er but de la rencontre.

Les cotes de la Ligue des Champions, comment ça marche ?

La cote est l’élément central de l’adepte du pari sportif. Il faut savoir que cette dernière est une valeur décidée en amont de la rencontre et qui est calculée en fonction de différents critères (résultats, lieu de la rencontre, réputation de l’équipe, etc). En LdC, la cote d’un pari peut varier de 1 à un chiffre allant jusqu’à 99 (qui n’est jamais proposé). Plus la cote se rapproche de 1 moins elle est risquée et moins elle vous rapportera. L’objectif étant donc de doser entre jolie cote, confiance en soi, connaissance du football et prise de risque.

Lancez-vous et faites vos pronos sur la Champions League

Vous êtes prêts à vous lancer dans le grand bain afin de pimenter votre façon de suivre la C1. Alors préparez vos pronos sur le site PARIONS SPORT en Ligne, suivez le mouvement des cotes et trouvez le pari adéquat selon votre envie et votre humeur. Événement exceptionnel oblige, le Bonus PARIONS SPORT en Ligne : bonus de bienvenue passe à 85€ + 15€ offert sans dépôt avec le code FM15**.

PARIONS SPORT en Ligne t’offre actuellement un bonus de bienvenue jusqu’à 85€ en plus de 15€ sans dépôt avec le code FM15 ! Un bon plan PARIONS SPORT en Ligne idéal pour parier sur cette première journée de la Ligue des Champions 2024-25, sans prendre de risques !

Pour l’obtenir, inscrivez-vous sur PARIONS SPORT en Ligne, utilisez le code "FM15" pour profiter de 15€ en crédits de jeu.

Comment en profiter :

Vous avez le droit jusqu’à 85€ en crédits de jeu en vous inscrivant sur PARIONS SPORT en Ligne, ici une victoire de Monaco face au Barça cotée à 4,35.

Misez par exemple votre premier pari de 85€ sur cette cote et tentez de gagner 369,75€. Si votre pari n’est pas gagnant, pas de panique, vous récupérez votre mise initiale de 85€ en crédits de jeu. De quoi tenter un coup sans risque.

(** offre valable pour toute première inscription)

(*** cotes soumises à variations)