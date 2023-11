OL : les terribles révélations de Jeff-Reine Adélaïde

Après 4 saisons marquées par deux ruptures du ligament croisé, Jeff Reine-Adélaïde a quitté l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain de 25 ans s’est engagé à Molenbeek en Belgique où il retrouve enfin un peu de temps jeu (8 matchs toutes compétitions confondues, 495 minutes jouées, 1 passe décisive). Il espère avoir laissé tous ses soucis physiques derrière lui, lui qui n’a pas été épargné depuis le début de sa carrière. «J’essaie d’aller de l’avant, d’aider mes coéquipiers et surtout de prendre du plaisir. Ce plaisir qui m’a tant manqué ces trois dernières années… J’ai traversé une grosse période de doute et comme tout joueur dans cette situation, j’ai pensé arrêter le foot. En une seule année, je me suis quand même brisé deux fois les genoux » admet-il dans un entretien accordé à la RTBF.

Mais JRA s’est battu pour revenir au niveau physique et retrouver de la confiance. Il explique avoir dû forcer sa nature en s’ouvrant davantage sur ses problèmes afin de se libérer. « C’était très dur mentalement, mais j’ai reçu les soutiens nécessaires. Ma famille m’a soutenu, Claudio Caçapa aussi, que j’ai bien connu à Lyon et pour lequel j’ai signé ici. J’ai aussi fait appel à un préparateur mental avec qui je faisais de la visualisation. Je suis quelqu’un qui ne s’ouvre pas facilement mais avec lui, j’ai dû parler de mes émotions et ça m’a fait beaucoup de bien. » Espérons pour lui que c’est le début d’une nouvelle carrière.