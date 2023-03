Une énorme surprise à venir dans la liste des Bleus, l’objectif fou d’Erling Haaland avec Manchester City

Les surprises de Deschamps

En France, on va se projeter sur la liste de Didier Deschamps avec l’équipe de France, la première depuis la Coupe du Monde au Qatar et la finale perdue contre l’Argentine. Cela fait la Une du Figaro Sport qui rapporte «les dernières indiscrétions de Deschamps» alors que la liste sera annoncée cet après-midi. «Présence de Pavard, Camavinga latéral gauche, petit(s) nouveau(x)… Didier Deschamps dévoile ce jeudi, dans un contexte mouvementé, son groupe pour entamer les qualifications à l’Euro 2024.» Dans ses pages intérieures Le Parisien revient aussi sur cette liste et indique qu’il y a de fortes possibilités pour que Wesley Fofana et Khéphren Thuram soient appelés. Avec les retraites internationales d’Hugo Lloris ou Raphaël Varane, «l’équipe de France entame un nouveau cycle. Quelques nouveaux pourraient en profiter pour rejoindre le groupe.» De son côté, La Provence fait le point sur les joueurs marseillais qui peuvent avoir un coup à jouer. Ce qui ne devrait pas être le cas de Mattéo Guendouzi dont le statut a été «déboulonné». Alors que «Jordan Veretout a marqué des points» pendant le Mondial, Jonathan Clauss semble lui partir de trop loin, Valentin Rongier, lui, pourrait être l’une des surprises de cette liste ! Verdict à 14h !

«J’ai été recruté pour gagner la Ligue des Champions»

En Angleterre, on retrouve un homme qui est entré dans l’histoire de la Ligue des Champions avec ce quintuplé exceptionnel contre Leizpig, mardi soir (7-0), c’est évidemment Erling Haaland ! Et ce matin, le Norvégien fait la Une du Manchester Evening News qui reprend les intentions du cyborg et la feuille de route est claire comme le placarde le quotidien mancunien : «j’ai été recruté pour gagner la Ligue des Champions» ! Haaland sait qu’il a «un rôle majeur» dans cette équipe et que Pep Guardiola mise beaucoup sur lui. Il est l’élément qui manquait à cette équipe pour passer un cap dans cette compétition. Rendez-vous en fin de saison pour savoir si Haaland aura eu le rendement attendu !

«Pas de miracle» pour Liverpool

Toujours en Angleterre la déception est immense. Liverpool n’avait les armes suffisantes pour insuffler le doute chez les Madrilènes alors la presse britannique a quelques regrets ce matin. The Guardian estime sur sa Une qu’il n’y a pas eu de «miracle européen pour Liverpool». Les Reds n’ont pas été au niveau sur l’ensemble des deux matches. Alors que le Daily Star estime qu’il ont été «écrasés par Karim Benzema», qui, décidément, adore marquer contre les Reds puisque c’était sa 7e réalisation contre eux. Mais le Daily Express résume parfaitement le sentiment général outre-manche, c’est la «vraie déception» pour Liverpool. «Pas de miracle, les Reds s’en sortent à bon compte», juge le quotidien anglais… Les hommes de Jürgen Klopp vont devoir assurer leur fin de saison en Premier League désormais…