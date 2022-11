Brésil, CdM : Tite donne des nouvelles de Philippe Coutinho

Le Brésil a annoncé, ce lundi, par l'intermédiaire de son sélectionneur Tite, sa liste de 26 joueurs appelés pour disputer la Coupe du Monde, au Qatar (20 novembre - 18 décembre). Philippe Coutinho (69 sélections, 21 buts) n'y figure pas en raison de plusieurs pépins physiques contractés ces derniers mois, notamment aux quadriceps. Alors qu'il avait retrouvé son niveau depuis son prêt à Aston Villa, le Brésilien va rester à quai, au grand dam du sélectionneur auriverde : «Il faut récompenser et valoriser principalement la compétition à haut niveau pour choisir qui a été convoqué. L'information nous a été parvenue, on a vu tous les matchs du week-end, de tous les effectifs, pour avoir une dernière large définition. C'est alors que le gars se blesse et il n'a pas pu se battre pour une place».

La suite après cette publicité

«Je lui ai parlé hier, il était très, très secoué, très triste. Nous le sommes tous, la douleur passe pour nous. C'était le sentiment que j'avais, parce que nous l'aimons tellement, en tant qu'athlète et personne. Une pensée à lui, et nous devrions reparler dans les prochains jours», a alors déclaré en conférence de presse Fábio Mahseredjian, le préparateur physique de l'équipe nationale.