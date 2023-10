Bundesliga : Mayence arrache l’égalisation contre Bochum

Pour le début de la 9e journée de Bundesliga, Bochum recevait Mayence dans un match important pour le maintien. Les deux équipes n’avaient toujours pas remporté la moindre victoire au coup d’envoi et comptaient enfin lancer leur compteur pour s’éloigner du maintien. Bochum a rapidement pris les devants sur un penalty en début de match (1-0, 20e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 16 Bochum 5 9 -15 0 5 4 8 23 18 Mayence 3 9 -15 0 3 6 9 24

Mais en seconde période, Schlotterbeck donnait l’égalisation en marquant contre-son-camp pour Mayence (1-1, 59e). Mais quelques minutes plus tard, le grand frère de Nico Schlotterbeck pensait offrir le but de la victoire à son équipe (2-1, 81e). Mais dans les tous derniers instants du match, Krauss remettait les deux équipes à égalité (2-2, 90e+6). Un véritable coup dur sur le gong pour le VfL, qui reste au 16e rang et reste dans la zone rouge. De son côté, Mayence pointe au dernier rang, avec seulement trois points pris.