OM : gros coup dur pour Dimitri Payet

Depuis plusieurs mois, les supporters marseillais se sont habitués à ne plus trop voir Dimitri Payet (36 ans) sur le terrain. Le milieu offensif français ne fait pas partie des premiers choix d’Igor Tudor, qui préfère le faire rentrer en jeu quand le besoin s’en fait ressentir. Eh bien, l’international français ne foulera en tout cas pas la pelouse du Groupama Stadium ce dimanche soir (20h45), lors du choc contre l’OL.

RMC Sport annonce que Payet a un souci physique et n’effectuera pas le voyage de l’OM à Lyon. Nos confrères indiquent également que Nuno Tavares (23 ans) a été victime d’un coup cette semaine, à l’entraînement, et qu’il ne devrait pas non plus faire partie du groupe marseillais pour aller défier les Gones dans cet Olympico qui promet.

