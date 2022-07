Arsenal : Oleksandr Zinchenko avertit les Gunners

La suite après cette publicité

Nouvelle recrue d'Arsenal au cours de ce mercato estival 2022, Oleksandr Zinchenko (25 ans) a pu faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs lors de la large victoire des Gunners contre Chelsea (4-0), dans le cadre de la Florida Cup. Un succès éclatant de la formation entraînée par Mikel Arteta qui confirme la belle préparation du club du nord de Londres. Mais l'international ukrainien a lancé un avertissement à ses nouveaux coéquipiers après cette rencontre amicale à Orlando (États-Unis).

« C'est un énorme plaisir d'être ici et je suis tellement content du résultat. En termes de jeu, bien sûr, nous avons bien fait, mais il y a encore quelques choses que nous pouvons améliorer. 4-0 est un excellent résultat, mais c'est un match amical et en Premier League, ce sera différent. J'espère que le résultat sera le même, mais nous devons travailler dur », a ainsi expliqué l'ancien joueur de Manchester City, dans des propos relayés par l'Evening Standard. Arsenal, qui lancera la saison 2022-2023 de Premier League le 5 août prochain sur la pelouse de Crystal Palace, est prévenu. D'autant plus que les Canonniers avaient démarré l'exercice précédent par 3 défaites de rang.