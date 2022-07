Amicaux : Arsenal plie Chelsea, Haaland libère City face au Bayern

Intraitables, cette nuit à Orlando, les Gunners ont étrillé Chelsea lors de la Florida Cup (4-0). La première flèche a été lancée par Gabriel Jesus, d'un lob astucieux à la 15ème minute. Trouvé dans l'espace, Martin Odegaard doublait la mise par une frappe croisée (36e). Juste avant la pause, Mason Mount trouvait le poteau (45e+4). Au retour des vestiaires, Arsenal pouvait dérouler. Après un double arrêt, Edouard Mendy s'inclinait pour la troisième fois face à Bukayo Saka en renard des surfaces (66e). Le dernier pion survient dans le temps additionnel (90e+2) après un long centre de Cédric, Lokonga, seul au second poteau, plaçait sa tête pour mystifier le portier des Blues.

Sous l'orage de Green Bay (Wisconsin), au Lambeau Field, le Bayern Munich affrontait cette nuit Manchester City. Malgré une nette domination des Citizens, un seul petit but était inscrit dans cette rencontre. C'est Erling Haaland qui ouvrait son compteur sous ses nouvelles couleurs à la 12ème minute, sur un centre de Jack Grealish. Le match a également été interrompu quelques instants pour des raisons climatiques. 22 tirs du côté de City et seulement 3 tirs dont 0 cadré du côté bavarois. Manchester City a logiquement battu le Bayern Munich par le plus petit des scores (0-1).