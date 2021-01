Le vestiaire du Barça en voudrait à Griezmann

La suite après cette publicité

Après la défaite en Supercoupe d’Espagne, Antoine Griezmann était revenu en conférence de presse sur l’égalisation des Basques dans les dernières secondes de jeu. Le Champion du monde avait laissé parler sa frustration pointant du doigt le manque de communication et la mauvaise défense de l’équipe sur l’action.

Selon les informations de la chaine SER, cette déclaration ne serait pas passée au sein du vestiaire catalan et notamment auprès de Ter Stegen et ses défenseurs directement impliqués sur le but. L’entourage de l’ancien de l’Atletico Madrid a affirmé avec force qu’il n’y avait aucune polémique et qu’au contraire la pensée du Français était partagée par une grande partie du vestiaire. Son entraîneur, Ronald Koeman, avait également souligné les erreurs fréquentes de son équipe en défense sur les coups de pied arrêtés.