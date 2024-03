CdF, PSG : incertitude autour de la présence de Marquinhos contre Nice

Ce mercredi, le PSG a un billet pour les demi-finales de Coupe de France a validé face à Nice. Une rencontre capitale pour les Parisiens qui pourraient se faire sans Marquinhos. Absent lors des quatre dernières rencontres parisiennes en raison d’une douleur persistante au tendon d’Achille, l’incertitude règne autour de sa présence pour le choc face aux Aiglons.

La suite après cette publicité

L’entraînement prévu ce matin devrait permettre au club de la capitale d’en savoir plus sur l’état de santé du défenseur de 31 ans et pour savoir si ce dernier sera apte face au club azuréen. D’après Le Parisien, il est plus probable de voir le Brésilien encore preservé pour cette rencontre.