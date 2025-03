LdN : la Turquie corrige la Hongrie, la Grèce renverse l’Ecosse, la Serbie s’offre l’Autriche

Match retour lors des barrages de relégation en Ligue des nations. Après sa grosse victoire lors du match aller, la Turquie a déroulé, une nouvelle fois, face à la Hongrie (3-0). Le Madrilène Arda Guler a notamment trouvé le chemin des filets tout comme Hakan Calhanoglu. La Turquie monte en Ligue A. De son côté, la Grèce a aussi remporté une belle victoire sur l’Écosse et monte également en Ligue A.

Défait lors du match aller (0-1), le onze grec s’est bien relevé avec une belle victoire (3-0) grâce à une belle prestation de Giannis Konstantelias, buteur et passeur décisif. Après le match nul (1-1) entre la Serbie et l’Autriche, le match retour promettait un beau spectacle. Et c’est la Serbie qui a pris le meilleur (2-0) grâce à notamment à un but de Dusan Vlahovic. La Serbie monte donc en Ligue A.