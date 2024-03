Barça : Xavi confirme son départ en fin de saison

Xavi reste droit dans ses bottes. Après avoir annoncé son départ du FC Barcelone à la fin de la saison, le technicien espagnol avait pourtant fait parler de lui. Les médias locaux annonçaient en effet que l’hypothèse de voir le champion du monde 2010 revenir sur sa position existait. Mais cet après-midi, Xavi a confirmé qu’il rendra bien son tablier en juin prochain.

La suite après cette publicité

« Je suis très reconnaissant pour les mots de soutien à mon égard et à l’égard du staff. Il y a de la confiance et de l’amitié avec le président, avec Deco, mais cela ne change rien. Je pense à ce qui est le mieux pour le club et j’insiste sur le fait que la décision est là et que cela ne change rien », a-t-il confié en conférence de presse.