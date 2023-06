PSG : le clan Mbappé ne veut pas faire une croix sur 250 millions !

La suite après cette publicité

Alors qu’on s’attendait à un été très calme du côté de Kylian Mbappé, on est visiblement parti sur les mêmes bases que l’année dernière. Prolongé l’été dernier jusqu’en 2025 (en réalité 2024 + une année en option), l’avenir du Bondynois semblait réglé au moins jusqu’à la saison prochaine. Mais voilà, il y a quelques semaines de ça, via une lettre envoyée à sa direction, Mbappé a expliqué qu’il n’allait pas activer son année en option et ainsi partir libre à l’été 2024. « J’ai dit que l’année prochaine, je jouerai au PSG, j’ai encore un an de contrat donc je vais honorer mon contrat. J’ai mon contrat, je suis très content, j’ai dit que je serai là l’année prochaine et j’espère qu’on fera une grande année», assurait l’intéressé lors des trophées UNFP. Suffisant pour éteindre les rumeurs ? Absolument pas.

Car cette décision, que le club connaissait déjà depuis plusieurs mois selon le joueur, n’arrange pas du tout le PSG. La direction parisienne ne veut évidemment pas perdre le joueur le plus cher du monde gratuitement la saison prochaine. Pas question donc de subir la situation. Paris a donc été clair avec son joueur : soit il prolonge cet été, soit il part dès cet été. Une information qui a enflammé la presse madrilène, empressée d’annoncer Mbappé au Real Madrid, d’autant plus après le transfert de Karim Benzema en Arabie Saoudite. Mais à en croire Marca, un transfert cet été est bien plus complexe qu’une simple négociation entre le Real Madrid et le PSG.

Mbappé ne veut pas abandonner 250 millions

En effet, selon le quotidien madrilène, si Kylian Mbappé accepte de partir dès cet été, il ferait une croix sur un énorme pactole. Le clan Mbappé négocie donc pour ne pas perdre les 60 millions annuels de la saison prochaine ainsi qu’une prime de fidélité d’un montant de… 90 millions d’euros. Un transfert cet été empêcherait donc Mbappé de toucher 150 millions d’euros. Une somme stratosphérique que le joueur ne veut pas manquer. Et son comportement déçoit visiblement le Qatar, qui ne s’attendait pas à ça de la part de son joueur.

Toujours d’après les indiscrétions de Marca, le plan de Kylian Mbappé est simple : rester cette saison pour toucher les 150 millions puis signer libre le 1er janvier du côté du Real Madrid et négocier une prime de transfert qui serait d’environ 100 à 125 millions. Cette somme avait été négociée l’année dernière avec Florentino Perez et cela serait considéré comme une récompense pour avoir réussi à quitter libre Paris. Le club de la capitale sait qu’il n’aura pas le choix de céder aux demandes de Mbappé s’il veut vraiment le vendre dès cet été. À suivre, mais ces nouvelles révélations risquent de faire parler.