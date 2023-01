Accord Arsenal-Chelsea pour Jorginho

La suite après cette publicité

Après des années difficiles, trouvé le sourire. Cette saison, les Gunners rayonnent en Premier League. Ils sont d’ailleurs toujours en tête du championnat avec un joli bilan de 16 victoires, 2 nuls et 1 défaite en 19 journées. De quoi rendre heureux et fier Mikel Arteta, recruté pour remettre sur de bons rails la machine Arsenal. Et les dirigeants londoniens se frottent les mains aujourd’hui, eux qui ont été patients avec le coach espagnol.

Malgré tout, les pensionnaires de l’Emirates Stadium savent que la conquête du titre sera difficile. Se renforcer cet hiver est donc nécessaire. Lors de cette ultime journée du marché des transferts, Arsenal compte donc mettre la main sur une recrue dans l’entre-jeu. C’est, en effet, le secteur de jeu où l’écurie londonienne doit se renforcer. Ces derniers jours, les Gunners ont exploré la piste menant à Moises Caicedo.

Arsenal veut recruter à Chelsea

Ce dernier a demandé à son club de le laisser partir cet hiver. Et il paraît difficile pour Brighton de le retenir. Arsenal est prêt à mettre le paquet pour enrôler le joueur âgé de 21 ans. Les Londoniens ont formulé deux offres, dont une de près de 80 millions d’euros. Mais elles ont été repoussées par les Seagulls, qui comptent faire monter les enchères puisque Chelsea est aussi sur le coup et semble avoir des moyens colossaux. De quoi mettre des bâtons dans les roues des Gunners, qui explorent une autre piste.

The Athletic révèle qu’ils sont très proches de boucler l’arrivée de Jorginho. Une cible moins chère que Caicedo, puisque l’Italien est en fin de contrat à Chelsea à la fin du mois de juin. Avec la possible arrivée d’Enzo Fernandez et peut-être celle de Caicedo, Jorginho, qui a trouvé un accord avec Arsenal, n’aura plus beaucoup de temps de jeu. Arsenal est donc prêt à l’accueillir et s’est mis d’accord avec Chelsea selon le média anglais. On parle d’un transfert de 13,6 millions d’euros et d’un contrat de 18 mois, plus une année en option pour l’Italien dont Arteta apprécie le profil expérimenté, lui qui a remporté la Ligue des Champions et la Ligue Europa avec les Blues, en plus de l’Euro 2020 avec l’Italie. Un renfort de taille pour les Gunners.